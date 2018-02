Preso homem envolvido em assassinato do sobrinho de João Branco

Manaus - Após assaltar uma instituição de ensino localizada no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, durante a noite desta quinta-feira (22), Mateus Siqueira Gomes, de 21 anos, e seu comparsa Claiton Leal de Alencar, de 20 anos, foram presos por equipes da Polícia Militar. Após investigações, Mateus foi identificado como um dos assassinos de Francisco Adelandio Marques Carioca, o “Neném”, de 34 anos, sobrinho do narcotraficante da Família do Norte (FDN), João Pinto Carioca, o "João Branco”.

Neném foi morto no dia 12 de fevereiro, enquanto estava em um salão de beleza localizado na rua Ouro, bairro Cidade de Deus, zona Norte da cidade. De acordo com policiais, dois homens chegaram em uma motocicleta, de características desconhecidas, e atiraram na vítima. "Neném" foi atingido por vários tiros, principalmente, na região da cabeça. Ele teve morte instantânea, segundo o que apontou a perícia.

Mateus estava com um outro comparsa no momento em que assaltava uma escola no bairro Educandos | Foto: Raphael Tavares

A polícia ainda não informou a identidade do outro envolvido no assassinato, nem as motivações que levaram a morte de "Neném", porém, os policiais acreditam que possa ter sido uma retaliação da facção rival. Ainda de acordo com a polícia, a vítima, assim como outros familiares de João Branco, tem envolvimento com o tráfico de drogas na região.



Família do crime

Grande parte da família de "João Branco", um dos maiores traficantes de drogas do Amazonas, é envolvida com o tráfico, orquestra execuções e lidera a FDN. Eles seguem ordens dos líderes da facção que, além do parente criminoso, é coordenada por José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa", e Gerson Carnaúba, o "Mano G".

Ele é sobrinho do narcotraficante da Família do Norte (FDN), João Pinto Carioca o "João Branco" | Foto: Divulgação

Eles estão presos em presídios federais, mas ainda ditam regras ao comando atual da organização. A participação dos parentes do traficante foi divulgada em 2015, pela Polícia Federal, durante a realização da Operação La Muralla.



De acordo com um organograma divulgado pela PF, o irmão de João Branco, Manoel Ivani Pinto Carioca, e o sobrinho, Francisco Sidney Marques Carioca, participavam ativamente da facção criminosa.

Neném estava em um salão de beleza no momento do assassinato | Foto: Divulgação

Francisco Sidney, o "Neyzinho", que é irmão de "Neném", foi preso em março de 2015. Ele foi apontado como mandante do homicídio do auxiliar de pedreiro Márcio Borges de Freitas. O outro sobrinho de João Branco é Alexandro Félix Menezes, mais conhecido como “DD”, que foi preso em dezembro do ano passado quando estava reunido com outros dois traficantes.

