Homem é preso por tráfico de drogas no Morro da Liberdade

Manaus - Luciano José Ferreira, o "Mineirinho", de 49 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (23), por volta das 14h, por associação ao tráfico de drogas. A prisão aconteceu na casa onde ele mora, em um conjunto habitacional situado no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da capital.

De acordo com o titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, o mandado de prisão preventiva em nome do suspeito foi expedido no dia 7 de fevereiro deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

“Em dezembro de 2017 estivemos no imóvel, a fim de averiguarmos uma denúncia sobre a venda de drogas no lugar. Na ocasião, constatamos que o apartamento era utilizado como laboratório de refino e distribuição de drogas. Apreendemos no local 1.572 porções de cocaína. Durante a ação policial, Luciano conseguiu fugir". explicou o delegado.



Ainda segundo Aldeney, em razão da fuga do suspeito ele representei à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome de Luciano e obtiveram êxito no cumprimento da ordem judicial na tarde desta sexta.





