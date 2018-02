Homem é morto após mostrar pênis a mulher na Zona Norte de Manaus

Manaus - O cozinheiro Mario José Silva Cardoso, de 33 anos, foi morto com um tiro nas costas na noite deste sexta-feira (23). Segundo a polícia, o homem estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar e o crime aconteceu após ele mexer e mostrar pênis para uma mulher, na esquina das rua Rio Madeira e Alameda Rio Negro, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.



Testemunhas informaram à policia que, por volta das 22h, a mulher retornou ao local acompanhada de outro homem, supostamente o namorado dela, que estava armado. O casal estava em uma motocicleta de características não informadas.

O homem desceu da moto e agrediu Mário quando ele saia do bar. Depois da briga, o suspeito fez três disparos em direção da vítima, mas todos os tiros falharam. No quarto disparo o suspeito atingiu as costa do cozinheiro.

Mário não resistiu e morreu no local. O casal fugiu e não foi identificado. Policiais militares foram acionados, mas nenhum suspeito foi localizado ou identificado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

