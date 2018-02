Polícia estoura ‘boca de fumo’ em salão de beleza no Mutirão

Quadrilha foi presa com armas, munições e drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco pessoas foram presas, na tarde deste sábado (24), por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram localizados por servidores da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), após denúncia anônima ao número 181 informando que na rua Itaipu (antiga rua Nova), no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, um salão era utilizado como “Boca de Fumo”.

Segundo a polícia, o conteúdo da denúncia informava, ainda, que no local havia um traficante, conhecido como “Maick”, e soldados do tráfico. Ao chegar no estabelecimento, os policiais prenderam em flagrante o suposto traficante Williams Roger da Rocha Veiga, de 36 anos, o “Maick”, Ranscida Costa Furtuoso, de 28 anos, Marlison Adriano Pinheiro de Almeida, de 28 anos, Marc Thiago da Silva e Silva, de 22 anos, e Alessandra de Oliveira Vieira, de 19 anos.

Com a quadrilha a polícia apreendeu uma pistola Taurus calibre 9mm com oito munições intactas, uma espingarda calibre 16 com uma munição, duas munições calibre 12, uma pedra de cocaína, 23 trouxinhas de oxi, dois celulares, uma balança de precisão e R$ 87.

De acordo com o secretário-executivo de operações, major Klinger Paiva, todos os presos estavam dentro do salão com as armas no momento da chegada da equipe policial. Pego de surpresa, o grupo não ofereceu resistência. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Norte.



Integrantes de uma quadrilha que cometia crimes na capital, identificados como Efrain Cruz Batista, de 25 anos, Edson Damasceno de Miranda, 27, Thayna Batista Cativo, 22, e Jack Diego Sena Oliveira, 25, foram presos, nesta quinta-feira (22), em bairros da Zona Oeste de Manaus. Com o quarteto a polícia ainda apreendeu um adolescente de 15 anos.

O grupo foi preso por policiais militares da Rocam após uma denúncia feita pelo WhatsApp. A equipe policial estava em patrulhamento pela rua Jardim Primavera, na comunidade Carlinho da Carbrás, quando recebeu a informação que havia um grupo de suspeitos reunidos para praticar crimes.

Os policiais foram ao local e encontraram Efrain, Edson e o adolescente Os três suspeitos tentaram fugir ao avistarem a viatura, mas foram detidos. Com o adolescente foi encontrada uma pistola 380, com dez munições intactas e a numeração raspada.

