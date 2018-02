Dois homens são mortos a tiros após assaltarem pizzaria em Manaus

Manaus - Anderson da Silva Oliveira, de 22 anos, e Luan Lima Leal, de 24 anos, foram mortos a tiros, após assaltarem uma pizzaria, na noite deste sábado (23). O caso aconteceu na avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, por volta das 23h a dupla entrou na pizzaria e roubou clientes, funcionários e a renda do estabelecimento. Durante a fuga, os suspeitos foram surpreendidos por outra pessoa, que estava armada e reagiu.

Ainda segundo testemunhas, uma carro de características não informadas estava dando apoio aos suspeitos. “O motorista fugiu após os tiros e deixou os dois para trás. Não sabemos quem foi a pessoa que atirou”, relatou um morador da área, que por medo de represália não quis se identificar.

Anderson foi atingido por dois tiros nas costas e um no peito e morreu no local. Luan foi baleado com um tiro na cabeça e socorrido ainda com vida. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu ao ferimento e morreu às 4h da manhã deste domingo (25).

O pai de Luan, o auxiliar de serviços gerais Raimundo Aldimar, informou que o filho trabalhava como ajudante de pedreiro e já havia sido preso por roubo, em 2016. “Ele ficou quatro meses preso e foi solto por não ter antecedentes criminais. Ontem, eu imaginava que ele estava em casa e só recebi a notícia que ele havia sido baleado”, contou.

Os familiares de Anderson não foram encontrados para comentar o caso, que foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Furto em lanchonete

Lucas Batista de Souza, de 34 anos, foi detido em flagrante, por volta das 4h do dia 6 de fevereiro deste ano, por suspeita de arrombar e furtar produtos de uma lanchonete, localizada na rua Raul de Azevedo, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital.

Segundo informações da equipe de policiais militares da 5ª Cicom, Lucas foi abordado na avenida Brasil, bairro Compensa, também na Zona Oeste, onde estava bastante nervoso e acabou confessando que arrombou o estabelecimento, furtou os produtos e que os trocaria por drogas.

