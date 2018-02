Seap confirma motim em presídio onde José Melo está preso

| Foto: divulgação

Manaus - Uma força-tarefa de órgãos de segurança, envolvendo policiais civis e militares, foi direcionada, no início da tarde deste domingo (25), para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 2), localizado no quilômetro 8 da BR-174, onde ocorreu um princípio de rebelião. A alteração no presídio foi confirmada pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Por telefone, a equipe policial da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que, além de PMs da área, no efetivo estão policiais da Rocam e Força Tática. O motim se limitou a um dos pavilhões da unidade, que tem capacidade para 30 internos. Há ainda informações de que um agente penitenciário foi feito refém.

A unidade prisional é a mesma onde o ex-governador do Estado, José Melo, está preso desde dezembro de 2017. Este é o primeiro princípio de rebelião registrado no sistema prisional do Amazonas.

Nota

Em nota enviada à imprensa por volta das 13h30, a Seap informou que "obteve o controle do pavilhão 1 em que um agente penitenciário foi feito refém por cerca de 30 presos".

O comunicado destaca ainda que "a situação foi contornada, com a liberação do agente, após negociações entre as equipes de plantão da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe) da Seap, que se deslocaram até à unidade para verificar a situação, juntamente com efetivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM)".

Presídio

O CDPM 2 foi inaugurado em setembro de 2017 e tem capacidade para mais de 500 presos. Atualmente, segundo a Seap, o presídio abriga 273 detentos, sendo 111 em regime fechado.

A unidade faz parte do conjunto prisional construído no entorno do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde, no réveillon de 2016 para 2017, foi registrado o segundo maior massacre de presos da história do Brasil.

Leia também:

