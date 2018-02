Foragido da Justiça é executado com 3 tiros na Zona Norte de Manaus

Manaus - O foragido da Justiça Leonardo Sagica da Silva, de 29 anos, foi executado com três tiros na noite deste sábado (24). O caso aconteceu na rua Andirá, comunidade Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

Segundo testemunhas, a vítima estava com o filho no colo, em um bar, quando um homem ainda não identificado chegou ao estabelecimento em um carro modelo Celta, de cor prata e placa não informada.

Ainda segundo testemunhas, o suspeito chegou a conversar com a vítima e minutos depois sacou uma arma para fazer os disparos. Consta na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que Leonardo foi morto com dois tiros do lado direito da costela e um na cabeça.

A suspeita da polícia é que o crime foi motivado por acertos de contas. Leonardo era foragido da Justiça por participar do homicídio do ex-presidiário Manoel Adalberto Carvalho de Souza, 36, o ‘Maneca’, em agosto de 2015.

Também consta no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) que Leonardo respondia a um processo por roubo realizado em outubro de 2011, contra o próprio tio. O homem respondia ainda a um processo por ameaçar de morte um homem de 59 anos no ramal Santo Antônio, quilômetro 47 da rodovia AM-010.

Os familiares de Leonardo não foram encontrados para comentar o caso, que está sendo investigado pela DEHS.

