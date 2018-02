Homem é esfaqueado durante confusão e bebedeira no Jorge Teixeira

Manaus – Enquanto bebia, um homem, ainda não identificado pela polícia, foi esfaqueado no beco Serpão, localizado na Comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu durante a noite deste domingo (25), por volta das 20h. De acordo com informações da polícia, o beco é um local utilizado como ponto de vendas de drogas.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e, segundo informações de oficiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o rapaz havia sido levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, também na Zona Leste, em um carro particular de um dos moradores do local.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos do crime ainda não foram identificados. Com a chegada das viaturas ao local da ocorrência, os bandidos conseguiram escapar. Moradores do beco também não quiseram prestar depoimento e disseram não conhecer os envolvidos.

Até a publicação desta matéria, a polícia ainda realizava o procedimento de identificação da vítima.

Fim de semana violento

Durante fim de semana sangrento, as Zonas Leste e Norte de Manaus registraram, pelo menos, cinco mortes violentas. Quatro dos casos aconteceram nos bairros da Zona Norte e outro na comunidade João Paulo, Zona Leste. Simultaneamente, foram realizadas ações de reforço policial nas mesmas regiões onde os crimes aconteceram. No total, quatro mortes aconteceram na Zona Norte e uma na Zona leste.

Na noite do último sábado (24), o foragido da Justiça Leonardo Sagica da Silva, de 29 anos, foi executado com três tiros na comunidade Rio Piorini, Zona Norte da capital. Ainda durante o sábado, Anderson da Silva Oliveira, de 22 anos, e Luan Lima Leal, 24, foram mortos a tiros após assaltarem uma pizzaria no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Já na madrugada de domingo, o auxiliar de armazém Rosivaldo Cardoso foi assassinado a pauladas e facadas no conjunto habitacional Viver Melhor, Zona Norte. Na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, o mototaxista Alexsandro Garcia de Souza, de 33 anos, foi executado com seis tiros.

