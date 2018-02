Corpo é encontrado de cabeça para baixo em igarapé na avenida Brasil

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26), por volta das 8h20, em baixo da Ponte Kako Caminha, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Um morador, que passava pelo local de canoa, viu as pernas do cadáver submersas e informou outros moradores sobre o fato, que imediatamente acionaram a polícia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para fazer o resgate do corpo até a margem do rio para que agentes do Instituto Médico Legal (IML) possam fazer a remoção.

Corpo foi encontrado por um morador da região por volta das 8h20 | Foto: Marcely Gomes

O homem foi resgatado com as mãos amarradas com fio elétrico. Segundo a perícia da Polícia Civil do Amazonas, ele possuía um corte na cabeça, mas somente após o exame de necropsia poderá saber se foi a causa da morte foi provocada por alguma arma branca ou se a vítima bateu em uma pedra. O corpo também estava com fios elétricos no pescoço e tinha sinais de estrangulamento.

A vítima apresentava ter entre 35 a 40 anos e estava apenas de bermuda jeans. Ele tem tatuagens no braço e na barriga. O corpo, resgatado em estado de decomposição, foi removido para IML, onde aguardará a identificação de familiares.

O corpo aguarda a identificação de familiares | Foto: Marcely Gomes

“Embaixo dessa ponte moram vários moradores de rua e usuários de drogas também frequentam o local. Mas acreditamos que esse homem não é morador de rua. Ele deve ter sido jogado durante a madrugada”, disse o aposentado Raimundo Cruz, de 56 anos.

Policias da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local, mas não comentaram sobre o caso, que será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

