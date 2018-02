Homem é morto a facadas por supostamente ameaçar mãe de desafeto

O autor do crime foi identificado apenas como Davi | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O auxiliar de serviços gerais Ediclecio Fernandes de Almeida, de 40 anos, foi assassinado com três facadas e um amigo dele, o idoso Manuel Rosivaldo Betsel Guimarães, de 62 anos, ficou ferido ao ser atingido com uma facada no abdômen. Segundo testemunhas, os dois foram atacados quando consumiam bebidas alcoólicas em frente à casa onde Ediclecio morava, no beco Serpão, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime foi identificado apenas como Davi. Por volta das 19h o suspeito chegou no local, onde as vítimas bebiam, e desferiu três facadas nas costas de Ediclecio. Manoel tentou ajudar o amigo e também ficou ferido.

As vítimas foram socorridas pelos vizinhos e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, porém o auxiliar de serviços gerais chegou morto na unidade de saúde. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O idoso recebeu atendimento médico e foi liberado ainda na noite de ontem. Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), fizeram buscas no intuito de localizar o autor dos crimes, mas ele não foi localizado.

Segundo o relato de uma testemunha aos investigadores da Polícia Civil, o crime foi supostamente motivado devido ao fato da vítima ( Ediclecio) ter feito ameaças à mãe do suspeito. Nenhum familiar de Ediclecio foi encontrado para comentar o caso e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Esfaqueado no Jorge Teixeira

Enquanto bebia, um homem, ainda não identificado pela polícia, foi esfaqueado no beco Serpão, localizado na Comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu durante a noite deste domingo (25), por volta das 20h.

De acordo com informações da polícia, o beco é um local utilizado como ponto de vendas de drogas. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e, segundo informações de oficiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o rapaz havia sido levado ao HPS Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, também na Zona Leste, em um carro particular de um dos moradores do local.



Edição: Isac Sharlon

