Juiz Mauro Antony ouve testemunhas do 'caso Grande Vitória' em Manaus

Manaus - Mais três testemunhas no caso que ficou conhecido como "caso Grande Vitória" foram ouvidas nesta segunda-feira (26) pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Antony. O desaparecimento de Alex Júlio Roque, de 25 anos, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e Weverton Marinho Gonçalves, de 21, ocorrido após uma abordagem policial, no dia 29 de outubro de 2016, na Zona Leste de Manaus tomou grandes proporções e é um mistério até agora.

A audiência foi realizada no Fórum Henoch Reis. Mauro Antony ouviu três testemunhas de defesa. De acordo com a diretoria da Vara, falta apenas ouvir mais uma testemunha, considerada imprescindível pela defesa. Em seguida, terá início o interrogatório dos acusados.

Leia também: Família de preso denuncia PMs por agressão e ameaça de morte

“Falta apenas ouvir um policial militar, arrolado pela defesa de um dos acusados. Essa testemunha será ouvida na próxima audiência, em data a ser definida, e nessa mesma ocasião vamos começar a interrogar os réus. São oito acusados no total. Depois disso, a instrução se encerra e os que forem pronunciados irão a Júri Popular”, explicou o juiz.

Lindalva Castro, mãe de Rita de Cássia compareceu ao Henoch Reis. | Foto: Ione Moreno

De acordo com o inquérito policial que originou a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPE), no dia 29 de outubro de 2016, os três amigos foram abordados por policiais militares, na Zona Leste, durantes a madrugada quando seguiam para casa após um passeio e depois disso não foram mais vistos.

Conforme a denúncia, os jovens teriam sido mortos, porém os corpos ainda não foram encontrados. Oito policiais estão envolvidos no caso, são eles; o tenente Luiz Ramos, Adelson de Moura,Cleidson Dantas, Ronaldo Cortez, Isaac Loureiro, Edson Ribeiro, José Fabiano da Silva, e Denilson Lima. Os PM's são acusados de sequestros, tortura e desaparecimento .

Os acusados negam a autoria do crime, porém, há investigações da Polícia Civil (PC) que apontam provas de que os policias seriam os prováveis responsáveis pelo o crime.





Leia Mais:



Homem é morto a facadas por supostamente ameaçar mãe de desafeto

Cobradores e motoristas cobram segurança em manifestação na Zona Leste

Corpo é encontrado de cabeça para baixo em igarapé na avenida Brasil