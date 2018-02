Ao sair de loja de roupas, ex-presidiário é morto no Jorge Teixeira

Manaus - Supostamente vítima de uma emboscada, um homem identificado como Paulo César Gonçalves Pinheiro, de 23 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira (26). A vítima, que foi atingida com, ao menos cinco disparos pelo corpo, havia acabado de realizar uma compra em uma loja localizada na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O suspeito do crime fugiu e não chegou a ser identificado.

Conforme a polícia, a vítima tem passagem pela polícia pelo crime de roubo. A polícia informou ainda que três disparos atingiram a cabeça do homem fazendo com que parte da massa encefálica ficasse exposta.

De acordo com o sargento Luiz Oliveira, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o autor dos disparos teria fugido em um veículo modelo Fiat Strada, de placa desconhecida. "A motocicleta da vítima, modelo Honda CG 125, de placa OAJ 0165, estaria com os dados adulterados, e possivelmente seria roubada, mas iremos confirmar essa informação. A vítima havia acabado de comprar roupas na loja", disse.

Embora o sargento tenha informado que a motocicleta estaria com dados adulterados, a reportagem consultou a placa no Sinesp Cidadão, que é um aplicativo de acesso público disponível para uso em smartphones e que permite ao cidadão consultar informações de veículos, mandados de prisão e pessoas desaparecidos, que constatou que o veículo se encontra em situação legal.

Familiares da vítima compareceram ao local para acompanhar a remoção do corpo da vítima, mas não quiseram falar sobre o crime com a reportagem.

Vítima foi atingida com, ao menos, cinco disparos.

Equipes de investigação devem solicitar imagens de câmeras de circuito interno tanto da loja onde a vítima realizou a compra, quanto de outros empreendimentos comerciais que ficam nas proximidades a fim de tentar localizar o atirador.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para realizar os procedimentos preliminares e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro crime

Um outro homem também foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (26). O segundo crime desta noite ocorreu no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte, minutos após a execução de Paulo César Gonçalves Pinheiro, na Zona Leste.

Conforme a polícia, a vítima deste segundo assassinato estava em casa, na rua I3, quando foi surpreendida pelos disparos. Nenhum suspeito do crime foi identificado ou preso a publicação desta matéria.









Edição: Luís Henrique Oliveira





