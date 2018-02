Filho de PM é executado no Novo Aleixo ao chegar em casa

Manaus - O filho de um policial militar aposentado foi executado no Conjunto Águas Claras, no Novo Aleixo, na noite desta segunda-feira (26), após ser surpreendido por um homem armado quando chegava na casa onde morava. Paulo Roberto Gonçalves Moutinho, mais conhecido como "Paulinho", de 47 anos, morreu ao ser atingido por 4 tiros.

A vítima foi abordada pelo suspeito na frente da casa onde morava com a família, situada na rua I 3. O homem armado, que ainda não foi identificado, se aproximou e assustou "Paulinho", que correu ao ver a arma de fogo. Enquanto corria, ele foi alvejado com 4 tiros, sendo dois na cabeça e os outros dois em um dos braços. O filho do PM chegou a entrar na residência e caiu morto no quintal.

A vítima foi abordada pelo suspeito na frente da casa onde morava | Foto: Janailton Falcão

De acordo com moradores, o homem era filho de um policial militar aposentado e teria envolvimento com o tráfico de drogas. Inicialmente, a polícia acreditava que Paulo poderia ter sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Porém, ao analisar as circunstâncias da morte e a suposta atuação dele no mundo crime, os investigadores acreditam que a hipótese mais forte para a motivação seja por conta de um acerto de contas.

Testemunhas cogitaram ainda que ele tenha sido morto por causa do pai. Uma retaliação teria ocorrido por vingança após uma possível prisão efetuada por ele quando ainda exercia a função militar. Essa informação pode ser descartada pela polícia.

Após os disparos, o atirador fugiu do local e não foi reconhecido pelos moradores da região. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o caso.

Após os disparos, o atirador fugiu do local e não foi reconhecido pelos moradores | Foto: Janailton Falcão

Outro crime



Supostamente vítima de uma emboscada, um homem identificado como Paulo César Gonçalves Pinheiro, de 23 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira (26). A vítima, que foi atingida com cinco disparos pelo corpo, havia acabado de realizar uma compra em uma loja localizada na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O suspeito do crime fugiu e não chegou a ser identificado. Conforme a polícia, a vítima tem passagem pela polícia pelo crime de roubo. A polícia informou ainda que três disparos atingiram a cabeça do homem fazendo com que parte da massa encefálica ficasse exposta.

Edição: Bruna Souza

