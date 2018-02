Homem diz que trafica por não ter emprego e dedura fornecedor da droga

Manaus - Manoel José Neves Grana Neto, conhecido como "Cabeçudo", de 18 anos, foi preso pela “Equipe Gladiador” do 12º DIP portando 40 (quarenta) trouxinhas de oxi, 04 (quatro) porções pequenas de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha e o valor de R$ 9, dentro de um saco plástico guardado em seu bolso. No momento da apreensão, ele declarou que traficava por não ter oportunidade no mercado de trabalho e ainda delatou o fornecedor da droga, identificado Joel Oliveira da Silva, de 35 anos.

Para chegar ao acusado, a equipe de investigação do 12º DIP recebeu delação por meio do WhatsApp da delegacia. Na ocasião, o delegado Henrique Brasil foi informado que o indivíduo estaria comercializando entorpecentes no loteamento Colônia Santo Antônio, Zona Norte da cidade.

Leia também: Empresas de alimentação e alojamento empregaram mais em 2017, diz IBGE

Após a abordagem de "Cabeçudo", e de posse do endereço do comparsa, a equipe se deslocou até a residência de Joel Oliveira da Silva. Sem reagir, os policiais entraram em sua moradia e encontraram uma bolsa porta níquel com 21 (vinte e uma) trouxinhas de oxi, 03 (três) porções pequenas de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha, além de um caderno com diversas anotações referente a contabilidade do tráfico de drogas.

Indagado pelos policiais, Joel Oliveira, negou seu envolvimento com o tráfico de drogas, entretanto, "Cabeçudo" confirmou sua participação no comércio ilícito de entorpecentes. Ele afirmou que começou a realizar ações há dois meses, alegando falta de uma oportunidade no mercado de trabalho.

Em uma breve consulta no site do TJAM, foram identificados no seu nome 06 (seis) processos criminais, dentre os quais 03 (três) por tráfico de drogas, 01 (um), por furto, 01 (um) por adulteração de sinal identificados veicular e 01 (um) por execução de pena referente ao crime de furto, sendo condenado a 02 (dois) anos de prestação de serviços à comunidade. Ambos os suspeitos, cometeram crime tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Leia mais:

Amazonense de Luta Olímpica define representantes para o Brasileiro

Lançado projeto para reconhecer a qualidade do pirarucu de Mamirauá

Grávida de 6 meses é degolada e jogada em barranco em Tefé