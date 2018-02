Homem é preso após tentar cortar cabelo de ex-companheira com faca

Mulher foi agredida após ir pegar o filho de cinco anos na casa do ex-companheiro | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi apresentado à imprensa, na manhã desta terça-feira (27), pela Polícia Civil do Amazonas, após ser preso em flagrante, na tarde de ontem (26), na rua Pedra Mineira, bairro bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, por agredir e ameaçar cortar os cabelos da ex-companheira.

Segundo a delegada Andrea Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM-anexo), a mulher de 25 anos relatou aos policiais que, por volta das 12h do mesmo dia, foi até à residência do ex-companheiro buscar sua filha de cinco anos, quando o fato aconteceu.

Delegada Andrea Nascimento informou que não haviam motivações para o crime | Foto: Janailton Falcão

"No momento em que a vítima chegou na casa da mãe do ex-companheiro, o ex-casal iniciou uma discussão, e em razão disso o acusado começou a agredi-la fisicamente com socos e tapas. Após isso, o homem jogou a mulher no chão e pediu uma faca para cortar os cabelos dela, foi quando o irmão do suspeito interferiu na agressão", explicou a delegada.



A delegada disse ainda que a vítima e o ex-companheiro estavam separados há mais de quatro anos, porém o homem continuava tendo atitudes violentas contra a mulher.

O crime aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus | Foto: Reprodução

"A maioria dos casos de agressão contra a mulher iniciou assim. Quase nunca existe uma motivação específica, alguns alegam ciúmes, outros dizem que foi por causa dos filhos. Eles alegam inúmeros motivos, o que no final das contas não justifica, pois não existe motivação para uma agressão", finalizou a delegada.

O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça. Após o término dos procedimentos na delegacia, ele será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, localizado na Zona Sul de Manaus.

