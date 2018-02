Dupla troca tiros com a Rocam e é presa com 10 kg de droga em Manaus

O caso aconteceu na Zona Leste da capital e a dupla foi apresentada no 9º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma perseguição e confronto com a polícia, João Felipe Carvalho de Castro, de 28 anos, e Andrey Correa Pereira, de 21 anos, foram presos, na madrugada desta quarta-feira (28), com 10 kg de drogas, supostamente cocaína, revólveres e uma escopeta. O caso aconteceu na Zona Leste da capital.

Por volta das 2h, policiais militares da Rocam em patrulhamento pela avenida Marginal, no bairro São José, avistaram a dupla em um carro modelo Grand Siena, de cor preta e placa OAE-3645. Os suspeitos iniciaram uma fuga ao perceberem a aproximação da viatura.

Eles foram perseguidos pelas ruas do São José e ao chegaram na comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, um dos suspeitos atirou contra a equipe policial, que posteriormente revidou e trocou tiros com o criminosos na tentativa de tentar contê-los.

Mesmo após o confronto, a dupla continuou fugindo da Rocam, mas foi interceptada após colidir o veículo em outro carro. Durante a abordagem, o carro foi revistado e encontrado dentro um revólver calibre 38, com a numeração suprimida, três munições deflagradas e uma intacta, um revólver calibre 32, com numeração suprimida, além de uma escopeta calibre 12, com nove munições não deflagradas. Também foram encontrados 10 tabletes de substâncias entorpecentes, totalizando 10 kg, supostamente cocaína, e uma prensa, que seria usada para embalar a droga.

Veículo utilizado pela dupla foi apreendido | Foto: Daniel Landazuri

Os dois suspeitos ficaram feridos, com algumas escoriações pelo corpo, e foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste. Após receberem tratamento médico, os dois homens foram encaminhados para o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). João Felipe e Andrey devem responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Mototaxista assassinado

O mototaxista Paulo de Tarso Mendes Cardoso Filho, de 53 anos, foi morto durante um assalto na tarde desta terça-feira (27). O crime ocorreu na rua Resende, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. A dupla suspeita de esfaquear a vítima foi capturada pela polícia.

Fabiano Rodrigo da Silva de Souza, de 21 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido. Os dois teriam sido agredidos por moradores, que viram o momento em que a dupla tentava assaltar o mototaxista. Os suspeitos teriam desferido as facadas após a vítima reagir à ação criminosa.



Edição: Isac Sharlon

