'Rato' pistoleiro da FDN é preso no Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus - Douglas Conceição de Souza, conhecido como “Rato”, de 23 anos, foi preso na noite desta terça-feira (27), após uma abordagem policial na rua Tietinga, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o homem foi preso por policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando trafegava em uma motocicleta naquele bairro.

Ainda segundo o relatório, durante abordagem foi constatado que Douglas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Amazonas.

No relatório consta ainda que “Rato” é suspeito de ser um dos principais pistoleiros da facção criminosa Família do Norte. O homem é suspeito de ter cometido mais de 20 homicídios em Manaus a mando de líderes da facção criminosa.

“Rato” foi apresentado pelos PMs no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e na manhã de hoje foi transferido para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Outro caso

Um homem identificado como Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, de 28 anos, mais conhecido como "Dieguinho Shrek", considerado um dos integrantes mais perigosos da Família do Norte (FDN), foi apresentado no Departamento de Investigação sobre Narcótico (Denarc), em janeiro deste ano, pela Polícia Civil do Amazonas. Além de "Sherek", o comparsa Marcelino Batista de Lima Junior, de 29 anos, também foi preso por porte de armas e drogas.

Segundo a polícia, além de traficante, Shrek é considerado um dos pistoleiros mais perigosos da facção. Ele é acusado de ser o autor de pelo menos 30 homicídios na capital. Dentre os crimes cometidos por "Dieguinho" está o assassinato de Gabriel Chaves, ocorrido em 2013, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Na época, o suspeito foi condenado pelo Tribunal do Júri do Amazonas.

