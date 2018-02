Taxista desaparecido é encontrado morto em mata de ramal em Manaus

O taxista desapareceu após realizar uma viagem com um trio de pessoas que estavam e frente a Fundação Adriano Jorge | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde 17h da última segunda-feira (26), foi encontrado na manhã desta quarta (28), em um ramal, localizado no km 35, da rodovia AM-010, Zona Rural de Manaus.

Por telefone, o filho da vítima confirmou que o corpo é do taxista. "Reconhecemos por meio de imagens recebidas no celular, pelas roupas e as características do corpo. Infelizmente é ele", lamentou Rodrigo Macedo Ruiz, de 23 anos.

Familiares suspeitam que o taxista tenha sido roubado durante uma corrida. A esposa informou que ligou várias vezes para o marido. No início o aparelho ainda chamava, mas momentos depois ficou desligado, informou a viúva.

De acordo com o filho da vítima, Márcio Luiz deveria encontrar a esposa (mãede Rodrigo) no Terminal 2, também localizado no bairro Cachoeirinha para levá-la a uma consulta médica. “Ele nunca foi buscar minha mãe. Ela ligou várias vezes, mas o celular estava desligado”, informou.



Os familiares ainda realizaram buscas por locais onde o taxista possa ter passado e fizeram questionamentos a outros colegas de profissão, porém ninguém deu notícias sobre ele.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para o local, onde o corpo foi encontrado, e informaram que o veículo da vítima não foi localizado na área. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção da vítima.

Veículo da vítima ainda não foi encontrado | Foto: Divulgação

Mototaxista assassinado

O mototaxista Paulo de Tarso Mendes Cardoso Filho, de 53 anos, foi morto durante um assalto na tarde desta terça-feira (27). O crime ocorreu na rua Resende, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

A dupla suspeita de esfaquear a vítima foi capturada pela polícia. Fabiano Rodrigo da Silva de Souza, de 21 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido. Os dois teriam sido agredidos por moradores, que viram o momento em que a dupla tentava assaltar o mototaxista. Os suspeitos teriam desferido as facadas após a vítima reagir à ação criminosa.

Edição: Isac Sharlon

