Única testemunha de chacina de 2015 é assassinada em Manaus

O corpo foi encaminhado para o IML | Foto: divulgação

Manaus - O possível corpo de Edvania Souza dos Santos, 19 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28), em uma área de mata da na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. Familiares da vítima estiveram no local e fizeram reconhecimento preliminar da mulher, por meio das características do corpo e roupas que ela usava. Nesta terça-feira (27) a chacina completou três anos.

Segundo os familiares, Edvania estava desaparecida desde o último sábado (24), após ser vista pela última vez nas proximidades da casa onde morava, no mesmo bairro, onde o corpo foi encontrado.

A mulher era a única testemunha da chacina ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2015, no bairro Santa Etelvina, onde quatro pessoas foram assassinadas com tiros na cabeça, em uma casa, situada na comunidade Novo Milênio. Na época, Edvania tinha 17 anos e conseguiu se esconder dos suspeitos.

Leia também: Taxista desaparecido é encontrado morto em mata de ramal em Manaus

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionada, por volta das 9h30, para auxiliar na remoção do corpo, devido a área ser um barranco, de difícil acesso. Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência e informaram que o corpo foi encontrado por pedestres que passam pelo local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve ser feito o reconhecimento oficial, por meio dos familiares.

Outro caso

O corpo de um jovem foi encontrado, na manhã do dia 6 de fevereiro, em um trecho em obras na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

A perícia criminalista informou que a vítima foi morta a golpes de arma branca e apresentava pelo menos quatro perfurações pelo corpo, além de ter uma camiseta enrolada no pescoço.

Uma moradora de uma invasão, próxima ao local do crime, informou que por volta das 3h da madrugada um carro de características não informadas abandonou o corpo na calçada da via.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Mototaxista é morto durante assalto no Grande Vitória

'Rato' pistoleiro da FDN é preso no Jorge Teixeira, em Manaus

Dupla troca tiros com a Rocam e é presa com 10 kg de droga em Manaus