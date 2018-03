Homem é espancado após usar arma de brinquedo para roubar ônibus

Passageiros notaram que a arma era de brinquedo e agrediram um dos assaltantes | Foto: divulgação

Manaus - Anderson Moriz Dantas, de 20 anos, foi espancado e preso, na noite desta terça-feira (27), após tentar assaltar, junto com um comparsa, um ônibus da linha 227, do transporte coletivo, na rua Tapajós, Bairro Centro, Zona Sul da capital. Após o crime, os passageiros notaram que o suspeito usava uma arma de brinquedo e o agrediram no momento que ele tentava fugir.

O alvo dos suspeitos era roubar celulares. Uma mulher de 23 anos foi atender uma ligação quando a dupla apontou a arma falsa na cabeça dela e tentou levar o seu aparelho.

De acordo com a Polícia Civil, os assaltantes foram surpreendidos pelos passageiros que perceberam a arma de brinquedo, o objeto estava enrolado em papel alumínio. O comparsa de Anderson conseguiu fugir, sem ser identificado.

Moriz foi detido na rua Ferreira Pena e com ele foi apreendido a arma simulacro. Ele foi conduzido por uma equipe da Polícia Turística do Amazonas (Politur) para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Taxista desaparecido

O corpo do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde 17h da última segunda-feira (26), foi encontrado na manhã desta quarta (28), em um ramal, localizado no km 35, da rodovia AM-010, Zona Rural de Manaus.

Por telefone, o filho da vítima confirmou que o corpo é do taxista. "Reconhecemos por meio de imagens recebidas no celular, pelas roupas e as características do corpo. Infelizmente é ele", lamentou Rodrigo Macedo Ruiz, de 23 anos.



