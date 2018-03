Vídeo: criminosos invadem pousada e matam homem a tiros no Novo Aleixo

Crime ocorreu em pousada na noite desta quarta-feira (28). | Autor: Marcely Gomes

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi assassinado na noite desta quarta-feira (28) por volta das 20h. O crime ocorreu em uma pousada localizada na rua Perimetral Norte, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Conforme a polícia, três homens invadiram o local e cometeram o crime.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), os três suspeitos não chegaram a levar nenhum pertence da vítima, o que poderia caracterizar latrocínio (roubo seguido de morte). "Os suspeitos sabiam que o homem estava acompanhado na pousada e invadiram o local onde efetuaram cerca de oito tiros", disse uma fonte policial que preferiu não se identificar.

Crime deve ser investigado pela Polícia Civil (PC). | Foto: Marcely Gomes

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) compareceram ao local para a realização da perícia. Caso possua câmeras de seguranças, as imagens da movimentação do estabelecimento, no momento da ação criminosa, devem ser solicitadas para a investigação.

Curiosos se aglomeraram na pousada para acompanhar a remoção do corpo da vítima. | Foto: Marcely Gomes

Testemunhas davam conta que os suspeitos se aproximaram em um veículo vermelho, no entanto, o modelo e a placa não chegaram a ser reconhecidos. "Ouvi todos os tiros, foram quase 10 disparos. Fiquei morrendo de medo, porque ainda era, relativamente, cedo, umas 20h", disse a dona de casa Maria do Socorro, de 58 anos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na mesma zona, onde aguardará o reconhecimento por parte de familiares. Após os disparos os suspeitos fugiram e não foram mais vistos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





