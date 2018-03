Morador de rua é baleado na perna esquerda e sangra até a morte

O crime aconteceu por volta das 3h da manhã, na rua Luiz Antony | Foto: Divulgação

Manaus - Um morador de rua, ainda não identificado, morreu na madrugada desta quinta-feira (1º), após ser atingido com um tiro na coxa esquerda, por volta das 3h, na rua Luiz Antony, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A equipe médica suspeita que o disparo tenha atingido a veia femural da vítima, segundo informações repassadas por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência.

Moradores da área ouviram um disparo de arma de fogo e acionaram a polícia. “Chegamos ao local e ainda encontramos a vítima com vida. O homem já havia perdido muito sangue. Tentei conversar com ele, mas ele não conseguia falar, não sabemos as circunstâncias desse crime”, contou o tenente Marivaldo Costa, supervisor da PM na área Sul.

O homem não tinha nenhum documento de identificação. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado ao SPA do São Raimundo, mas chegou morto na unidade de saúde. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve aguardar identificação de familiares.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Outro caso

No dia 7 de fevereiro deste ano, outro morador de rua, sem identificação, foi assassinado com quatro facadas em Manaus. O caso aconteceu na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

A vítima estava sentada em uma cadeira, na calçada, quando foi atacada com uma facada no peito. Após tentar fugir o morador de rua foi novamente atingido pelo assassino e esfaqueado três vezes nas costas. Ele morreu no local.

O crime, segundo testemunhas, foi cometido por um homem ainda não identificado, que fugiu com um comparsa em uma motocicleta de características não informadas.

Edição: Isac Sharlon

