Taxistas protestam por segurança em frente à Delegacia Geral em Manaus

Manaus – Indignados com a falta de segurança para a classe, taxistas de várias empresas farão, na manhã dessa quinta-feira (1°) um protesto em frente ao prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.



Pelo menos 100 motoristas participarão da manifestação, que também tem relação com a morte do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro e foi encontrado morto no dia seguinte (28), em um ramal em Manaus.

O taxista Douglas Ramalho, de 43 anos, era amigo de Mércio e diz que a manifestação é para que as equipes de segurança saibam do sentimento de insegurança que toma conta dos motoristas enquanto estão dirigindo pela cidade. “A gente sai de casa para conseguir o pão de cada dia com a incerteza se voltaremos para nossas famílias”, disse.

Ainda de acordo com Ramalho, esse perigo no exercício da profissão já é antigo, porém se agravou devido a morte do amigo de profissão. “A insegurança já vem de muito tempo, porém, quando algo assim acontece com alguém próximo nos deixa muito abalados”, lamentou. Após a manifestação, o grupo de motoristas seguirá para o cemitério São João Batista, também na Zona Centro-Sul, onde o corpo de Márcio será sepultado.



Desaparecimento

Desaparecido desde 17h, desta última segunda-feira (26), o taxista sumiu após apanhar dois homens e uma mulher, em uma corrida. O trajeto teria iniciado em frente a Fundação Hospital Adriano Jorge, localizado na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o filho do motorista, o soldado militar do exército Rodrigo Macedo Ruiz, de 23 anos, o pai deveria encontrar a esposa (mãe de Rodrigo) no Terminal 2, também localizado no bairro Cachoeirinha para levá-la a uma consulta médica. “Ele nunca foi buscar minha mãe, ela ligou várias vezes, mas o celular estava desligado”, informou.



