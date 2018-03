Duas operações cumprem mandados e fiscalizam transporte alternativo

Dezenas de veículos foram fiscalizados pelo Detran-AM | Foto: Divulgação

Manaus - Duas operações de órgãos de segurança são realizadas na manhã desta quinta feira (1º), em Manaus. Desde as 4h da madrugada, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza fiscalizações em veículos do transporte alternativo, nas zonas Leste e Norte da capital.

As ações do Detran-AM, acontecem na avenida Itaúba, Autaz Mirim e Camapuã e com o objetivo de supervisionar irregularidades em micro-ônibus alternativo. Um balanço de autuações e apreensões deve ser divulgado pela assessoria de imprensa do órgão no final dos trabalhos

'Operação Jejuardes'

Policiais estão nas ruas desde as 4h da manhã desta quinta-feira | Foto: Divulgação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Polícia Civil e Polícia Militar, realiza na manhã desta quinta-feira (1º) a "Operação Jejuardes". Estão sendo cumpridos 34 mandados de prisão, busca e apreensão relativos a diversos crimes. As ações acontecem em bairros da Zona Norte de Manaus.



O balanço das operação acontecem em uma base da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (SEAI), na Bola do 23, localizada na avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Protesto

Indignados com a falta de segurança para a classe, taxistas de várias empresas farão, na manhã dessa quinta-feira (1°) um protesto em frente ao prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Pelo menos 100 motoristas participarão da manifestação, que também tem relação com a morte do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro e foi encontrado morto no dia seguinte (28), em um ramal em Manaus.

Paralisação

Depois da paralisação que afetou pelo menos 200 mil usuários do transporte coletivo, e que durou cerca de 2 horas e meia, o trânsito na área central da cidade estava tranquilo na noite desta quarta-feira (28). Rodoviários e passageiros das mais de cem linhas que passam pelo Terminal 1, na Constantino Nery, no Centro, ficaram sem saber muito bem o que estava acontecendo.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Taxistas protestam por segurança em frente à Delegacia Geral em Manaus

Morador de rua é baleado na perna esquerda e sangra até a morte

Vídeo: criminosos invadem pousada e matam homem a tiros no Novo Aleixo