Operação: Polícia destrói ponto de observação da FDN em Manaus

Manaus - A Operação Jejuardes, realizada na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Nossa Senhora de Fátima, identificou um ponto estratégico dentro da comunidade, próximo à rua das Oliveiras, utilizado por traficantes para monitorar a entrada e saída da polícia no local. Aproximadamente 300 policiais estiveram nas ruas de vários bairros da Zona Norte da capital, com objetivo de cumprir 34 mandados de prisão e identificar pontos estratégicos utilizados por criminosos que atuam no tráfico de drogas naquela região.

Até as primeiras horas da ação, apenas uma pessoa havia sido presa em flagrante e outras duas presas em cumprimento a mandados de prisão, expedidos pela justiça do Amazonas.

O secretário de Estado da Segurança, Bosco Saraiva, explicou que quando os policiais chegaram ao ponto onde os traficantes monitoravam a comunidade Nossa Senhora de Fátima, havia três homens armados no local. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos conseguiram fugir.

Cerca de 300 policias participaram da operação | Foto: Marcelo Cadilhe

“Nós conseguimos atingir um dos pontos mais altos aqui desta comunidade, utilizado pelos criminosos, como ponto de observação. Neste local encontramos vários pneus que eram utilizados como barricada, contra tiros. Esse lugar de monitoramento será desmontando a partir de hoje, aqui no Nossa Senhora de Fátima”.

Moradores

Uma auxiliar de serviços gerais, de 35 anos, que preferiu não se identificar, elogiou o trabalho da polícia realizado na manhã desta quinta na comunidade, porém ela acredita que após a polícia sair do local, os traficantes voltarão a atua.

“É muito boa essa ação, mas infelizmente isso é temporário. Os traficantes andam armados aqui e trocam tiros com os rivais quase todos os dias. Quando ligamos para a polícia, eles só chegam horas depois do ocorrido. Seria bom se esse tipo operação ocorresse pelo menos uma vez durante a semana, mas isso só ocorre uma vez por ano e quando as eleições se aproximam”, lamentou a moradora.

A polícia identificou um ponto estratégico dentro da comunidade utilizado por traficantes para monitorar a entrada e saída da polícia no local | Foto: Marcelo Cadilhe

Local dominado pela FDN



A operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (1º) ocorreu na mesma região onde um grupo de pelo menos 20 pessoas foi preso durante uma operação da Polícia Civil no último final de semana.

Os suspeitos, de acordo com a polícia, são integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN). A casa onde a quadrilha foi localizada, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, era utilizada pelo grupo para planejar ataques. No local foram encontrados fuzis de guerra, pistolas, drogas, munições e carros com placas adulteradas.

Efetivo

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel PM David Brandão, disse que aproximadamente 150 policiais da tropa especializada da PM deram apoio a Operação Jejuardes.

“Os policiais militares estão ocupando os principais pontos da comunidade juntamente com os policiais civis que estão atuando nessa operação. Vamos continuar dando apoio ao decorrer do dia, sempre realizando um trabalho em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas”, finalizou o Comandante.

Após encontrar o ponto onde os traficantes utilizavam como abrigo. O secretário de segurança do Amazonas, ordenou que o local fosse destruído para que os criminosos não voltassem mais a utilizar o barraco. | Foto: Marcelo Cadilhe

Destruição do ponto



Após encontrar o ponto onde os traficantes utilizavam como abrigo, o secretário de segurança do Amazonas, ordenou que o local fosse destruído para que os criminosos não voltassem mais a utilizar o barraco. A polícia vai dar continuidade à operação até o final do dia desta quinta, onde deverá divulgar o balanço geral das operações.

