Homem é agredido ao ser confundido com ladrão que invadiu escola

Manaus - Enquanto corria atrás de um assaltante, que havia invadido uma escola estadual, um homem foi confundido e agredido por moradores na tarde desta quinta-feira (1º). O homem, que ficou com várias escoriações pelo corpo, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

O caso aconteceu depois de um assaltante invadir a Escola Estadual Letício de Campos Dantas, na rua das Colhereiras, no Cidade de Deus. O suspeito rendeu uma aluna e depois conseguiu fugir. Os moradores ainda tentaram impedir a fuga do ladrão, entre eles, o homem agredido.

"Ele foi confundido como assaltante ao correr atrás do verdadeiro ladrão. O pessoal viu ele correndo e achou que estava junto com o suspeito. O homem foi bastante agredido, ainda dentro da escola, em um dos corredores, e só não foi morto porque a polícia chegou e impediu que os socos e chutes continuassem", relatou uma testemunha.

A informação sobre a agressão ao homem errado foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar. Segundo a PM, durante a agressão ao homem, a vítima gritou por socorro diversas vezes e falava que ele não era o assaltante. Entretanto, as pessoas não escutaram o que ela dizia e continuaram as agressões. O caso foi registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Nova versão

Por outro lado, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) contou outra versão para o fato que ocorreu dentro da escola, por volta das 13h15 desta quinta-feira. Segundo o órgão, um homem aproveitou a entrada dos alunos do turno vespertino para fugir de um grupo de pessoas que queria agredi-lo. Esse mesmo grupo, composto por mais de cinco pessoas, invadiu a escola empurrando o aparelho de ar-condicionado da sala da administração. Eles chegaram a depredar o espaço.

Ao localizar o homem, os invasores, que não estavam armados, começaram a agredi-lo fisicamente e fugiram posteriormente. A direção da escola acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), bem como os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os infratores fugiram do local sem ser identificados e sem levar os pertences dos alunos. A vítima foi encaminhada para o Platão Araújo.

Sem alunos feridos

A Seduc ressalta que a vítima não é aluno da escola e nenhum estudante ficou ferido, mas que após o ocorrido todas as turmas foram liberadas. Testemunhas relataram que houve corre-corre e alguns alunos choraram com medo. A pasta também frisa que a unidade de ensino possui monitoramento de segurança e que as imagens serão passadas à polícia.

