Adolescente é apreendido ao tentar fugir em moto após arrastão

Manaus - Após cometer uma série de assaltos, um adolescente de 15 anos foi apreendido, nesta quinta-feira (1º), depois que a motocicleta que ele pilotava para fugir quebrar, na rua Leonita Almeida, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de cometer roubos junto com um comparsa, que conseguiu fugir, sem ser identificado.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que o menor e o comparsa foram perseguidos por moradores do bairro após praticar um arrastão (roubo coletivo). A dupla caiu na rua depois que a corrente da moto quebrou durante a fuga e os moradores conseguiram deter o adolescente.

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, e durante a revista, encontraram com o adolescente um revólver calibre 32, com quatro munições intactas. O menor ainda confessou à equipe policial que cometia os crimes na região.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde deve cumprir medidas socioeducativas.

Trio preso em arrastão

Após denúncias na manhã do dia 9 de fevereiro, policiais da 19ª Cicom abordaram um veículo modela Palio, de cor vermelha na rua Vera Cruz, antiga Central, no conjunto Lírio do Vale 2, Zona Oeste de Manaus.

Dentro do veículo estavam três homens com nomes ainda não divulgados portando uma arma calibre 32 e um facão. O trio usava o carro e as armas para cometer assaltos naquela região. Dentro do veículo foram encontrados, ainda, objetos roubados como bolsas, documentos e até celulares das vítimas.

Os homens foram reconhecidos pelas vítimas como autores dos assaltos e foram presos. O caso foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Ponta Negra.



