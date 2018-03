Policiais caçam procurados pela Justiça no conjunto Viver Melhor

A ação envolve ainda servidores da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais cumprem mandados de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (2), no conjunto residencial Viver Melhor, localizado no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. As equipes policiais são coordenadas pelo delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio de servidores da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop). A ação teve início às 6h da manhã.

Uma entrevista coletiva de imprensa está prevista para ocorrer às 10h30 para informar detalhes da ação dos policiais. Ainda não há informações se alguém foi preso durante a realização do mandato.

Operação Jejuardes

Na manhã desta quinta (1º) uma operação especial da Polícia Civil foi realizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, para desarticular pontos estratégicos de criminosos envolvidos com o narcotráfico. Os pontos seriam usados para o monitoramento da polícia, quando estivesse nas proximidades do local, para a omissão de práticas ilegais.

Os chamados "olheiros", foram alvos de 34 mandatos de prisão expedidos pela Justiça do Amazonas. Nas primeiras horas da operação, uma pessoa foi presa em flagrante e, das 34 procuradas, somente duas foram encontradas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), três homens armados foram vistos quando a guarnição estava se aproximando de um dos pontos de monitoramento. O trio conseguiu fugir.

Adolescente apreendido

Após cometer uma série de assaltos, um adolescente de 15 anos foi apreendido, nesta quinta-feira (1º), depois que a motocicleta que ele pilotava para fugir quebrar, na rua Leonita Almeida, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.Ele é suspeito de cometer roubos junto com um comparsa, que conseguiu fugir, sem ser identificado.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que o menor e o comparsa foram perseguidos por moradores do bairro após praticar um arrastão (roubo coletivo). A dupla caiu na rua depois que a corrente da moto quebrou durante a fuga e os moradores conseguiram deter o adolescente.

Edição: Isac Sharlon

