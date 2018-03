Funcionário de Lan House é baleado ao reagir a assalto em Manaus

O caso foi registrado no 13º DIP | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O funcionário de uma Lan House, de 19 anos, foi baleado com um tiro no tórax após reagir a um assalto nesta quinta-feira (1º), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Um jovem identificado como Joelson Neves da Silva, de 19 anos, e um adolescente de 17 anos, foram detidos por suspeita de envolvimento no crime.

A vítima trabalhava no estabelecimento, localizado na avenida Nossa Senhora da Conceição, quando os suspeitos anunciaram o assalto no local. A dupla roubou celulares, carteiras porta-cédulas e vários objetos de clientes e do funcionário.

Um comerciante da área, que não quis se identificar, contou que, após o assalto, os suspeitos fugiram a pé e foram perseguidos pelo trabalhador e um cliente.

“Um rapaz, que sempre frequenta a Lan House, deu apoio ao funcionário e os dois saíram de moto atrás dos assaltantes. Quando os suspeitos viram que estavam sendo perseguidos atiraram na direção dos dois, mas só o funcionário foi atingido”, disse a testemunha, que ainda informou que a Lan House sofre com constantes assaltos.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou por procedimentos cirúrgicos por volta das 14h. Às 20h30 foi encaminhado a um leito, onde continua internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e prenderam os suspeitos na rua Nossa Senhora dos Navegantes. O caso foi registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

'Justiceiro'

No último sábado (24), dois homens foram mortos depois de assaltarem uma pizzaria, localizada a poucos metros da Lan House, assaltada ontem.

A dupla entrou na pizzaria e roubou clientes, funcionários e a renda do estabelecimento. Durante a fuga, os suspeitos foram surpreendidos por outra pessoa, que estava armada e reagiu.

Edição: Isac Sharlon

