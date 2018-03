Traficante 'Bola' expulsava moradores de apartamentos do Viver Melhor

Manaus - "Ele expulsava os moradores dos apartamentos no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, e dava para traficantes", explicou o delegado titular da Delegacia especializada em Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sobre a atuação do traficante Ateildo Costa Ribeiro, de 36 anos, o "Bola", preso nesta sexta-feira (2), durante uma ação da Polícia Civil do Amazonas no conjunto habitacional.

Bola também é acusado de vários outros crimes como tráfico de drogas, roubos a lojas de eletrodomésticos e assaltos em paradas de ônibus. "Ele era um dos principais assaltantes de paradas de ônibus que estavam agindo ultimamente", reforçou Torres.

| Foto: Janailton Falcão

Ateildo também é investigado pelo roubo a uma loja de eletrodomésticos, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, em setembro de 2017. Na ocasião, Ateildo e uma mulher, que já foi identificada pela polícia - porém ainda está foragida -, entraram na loja, se passaram por clientes, anunciaram o assalto e ameaçaram as vítimas com uma arma de fogo.

A dupla conseguiu levar R$ 732 e, após render funcionários, levou dois telefones celulares das vítimas.

Delegado Guilherme Torres informou que já solicitou a prisão preventiva do traficante | Foto: Janailton Falcão

No apartamento de Bola foi encontrada munição de uso permitido. Ele será encaminhado para audiência de custódia no fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, porém o titular do DRCO afirma que já foi solicitado o pedido de prisão preventiva de "Bola" pelo roubo à loja de eletrodomésticos.

'Não sei de nada'

Sobre as acusações, Ateildo se diz inocente. "Quero que tragam uma das minhas vítimas aqui para provar o que estão dizendo", afirmava. Questionado sobre os outros crimes, "Bola" também diz não saber de nada. "Nunca participei dessas coisas".

A operação ainda terá uma segunda etapa para capturar a comparsa de Ateildo, que também está envolvida no roubo a loja de eletrodomésticos.

Edição: Isac Sharlon