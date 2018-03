Frieza: 'Rato' pistoleiro da FDN matou seis pessoas em Manaus

Manaus - Pistoleiro, homicida, traficante e filiado à Família do Norte (FDN) - terceira maior facção do Brasil - Douglas Conceição de Souza, de 25 anos, conhecido como "Chico Rato", foi apresentado, na manhã desta sexta-feira (2), por envolvimento em pelo menos seis homicídios em Manaus. Ele havia sido capturado na noite do dia 26 de fevereiro, às 21h. Em frente às câmeras, 'Rato' apresentou frieza e disse não haver remorsos e não tinha medo de ser reconhecido.



Douglas estava foragido desde dezembro de 2017, quando a Justiça do Amazonas expediu o mandato de prisão preventiva no dia 8 de dezembro, quatro dias depois de ter assassinado dois irmãos na residência deles.

Ele fazia parte da delegação de João Pinto Carioca, o "João Branco", um dos líderes da FDN, e era o responsável pela comerciazialização de entorpecentes e pela execução de mortes no bairro do Tancredo Neves, na Zona Leste da capital.

Ele fazia parte da delegação de João Pinto Carioca, o "João Branco", da FDN | Foto: Janailton Falcão

"Já prendemos diversos pistoleiros gerais da FDN, como o 'Sandrinho', que era o responsável pelo São Jorge e Vila da Prata, o 'Mano Caio 'e todos do seu comboio, o 'Gigante' em uma área de invasão, que efetuou a morte do soldado Paulo Sérgio Portilho, em novembro de 2017. Após todas estas prisões, identificamos uma diminuição dos homicídios na cidade. Fazemos questão de divulgar os nomes e o número de homicídios para os ligados à facção saberem que estamos investigando. Por mais que a organização do grupo criminoso substitua os que são presos, estamos com vários inquéritos investigativos em segredo de Justiça para esquivar cada contra-ataque do bando", explicou o delegado titular da DEHS, Juan Valério.

Prisão e crimes



Rato foi preso enquanto passava por uma via pública à noite e foi abordado por policiais da 14º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em uma blitz de trânsito. Ao perceberem que ele não possuía habilitação para dirigir, os policiais identificaram o nome dele no sistema interno da polícia e descobriram um mandato de prisão preventiva no histórico criminal. Após isso, ele foi conduzido à sede da especializada, na Zona Leste.

"Após todas estas prisões, identificamos uma diminuição dos homicídios na cidade", destaca o titular da DEHS | Foto: Janailton Falcão

Em entrevista, Rato confessou ter cometido o crime e defendeu que todos foram de motivação pessoal, sem ter o envolvimento com a facção criminosa. "As mortes são minhas, mesmo, mas não tem nada a ver com a família. Eu mandei matar sem a permissão do (João) Branco", alegou.

A Polícia Civil abriu um pedido de condenação à Justiça pelos homicídios dos irmãos Isaías dos Santos Rabelo, de 39 anos, e Hilmes de Souza Rabelo Filho, de 44 anos, no dia 4 de dezembro do ano passado. O crime ocorreu na rua João Só, antiga Fábio Lucena, no bairro Tancredo Neves.

Segundo Valério, Rato e mais três homens, ainda não identificados pela polícia, chegaram até à porta da casa dos irmãos e invadiram a residência matando os dois e deixando outras duas vítimas feridas. Após o crime, o quarteto fugiu do local. Isaías morreu logo após os disparos. Já Hilmes conseguiu chegar com vida ao Hospital e Pronto-Socorro Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, mas não resistiu aos ferimentos que atingiram o tórax, a cabeça e as pernas. As outras duas vítimas conseguiram sobreviver ao atentado.

Outros crimes

O delegado da DEHS informou que Rato confessou ter mandado matar Sirjunot Terço Verçosa, no dia 1º de agosto do ano passado, no mesmo bairro de atuação criminosa. Na ocasião, dois homens encapuzados invadiram a residência da vítima e efetuaram os disparos. Segundo investigações, o filho da vítima era envolvido com o tráfico de drogas.



Segundo a especializada, ele é autor de outros dois assassinatos acontecidos em 2016. O sexto crime de homicídio, suspeito de autoria de traficante, é o caso da vítima Breno Mateus Ferreira Leite, em setembro de 2016.

Rato vai ser indiciado por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, além de responder pelo envolvimento nos quatro homicídios. Ao término dos procedimentos na delegacia, ele vai ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), onde vai aguardar a decisão da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

