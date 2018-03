Carpinteiro é preso por receptação de furto no Coroado

Manaus - Um carpinteiro foi preso na manhã desta quinta-feira (1°), por receptação de furto no Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Divaldo Rodrigues Martins, de 45 anos, foi acusado de receber uma unidade condensadora, uma unidade evaporadora, uma furadeira elétrica, jogo de chaves e 70 metros de cabos, todos oriundos de um furto.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), os objetos do roubo teriam sido vendidos ao carpinteiro por Antônio Carlos Xavier de Paula, de 24 anos. Antônio foi preso na quinta-feira (1°), mas furtou os objetos na madrugada do dia 18 de fevereiro, por volta de 2h da manhã, numa loja de refrigeração na alameda Cosme Ferreira, no Aleixo.

Divaldo foi preso em flagrante na sua casa, localizada no beco Jesus Salvador, bairro Coroado, na zona Leste da capital. De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os objetos, que foram alvo de Boletim de Ocorrência, foram recuperados e devolvidos à vítima. O carpinteiro pagou fiança no valor de R$ 954,00, e responderá ao processo em liberdade.

