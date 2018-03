'Amigo da família' é preso por suspeita de estupro de menina de 3 anos

Manaus - Um homem foi preso no início da tarde desta sexta-feira (2), suspeito de tentar estuprar uma menina de 3 anos no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital. Elizeu Caldas, de 43 anos, chegou a ser fortemente agredido por populares, mas foi preso por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com vizinhos, o homem teria tocado nas partes íntimas da criança. Ele morava na mesma casa da vítima, uma vez que amigo da família. No momento do crime, o homem foi flagrado pela tia da criança completamente nu, com a vítima em seu colo. Segundo testemunhas, a mãe da criança seria usuária de drogas.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi autuado, em flagrante, por estupro de vulnerável. Também de acordo com os vizinhos da família, Elizeu sofre de problemas mentais.





