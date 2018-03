Dois são presos e um menor apreendido por tráfico de drogas em Manaus

Manaus - Depois de receber denúncia de que homens estariam realizando disparos de arma de fogo, no Campo do Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus, a polícia conseguiu prender Anderson da Silva Nascimento, de 20 anos, William Paiva Neves, de 22 anos, e apreendeu um menor de 17 anos. Um colombiano foi preso no interior do Amazonas por receptação.

Com o trio foi apreendido 49 porções de oxi, 1 proção de maconha e um celular. De acordo com policiais da Força Tática, uma equipe foi até o local indicado pelo denunciante para averiguar a situação. Quando encontrou os três em atitude suspeita, os policiais fizeram a abordagem. Ao realizarem a abordagem, o material ilicíto foi encontrado.

Os três são velhos conhecidos da polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, que fica na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste da cidade.





Santa Isabel do Rio Negro

Após comprar um celular pelo valor de R$ 200 de um adolescente de 16 anos, o colombiano Cristian Camilo Franco Cardenas, de 21 anos, foi preso por receptação. O aparelho teria custado, segundo a vítima, cerca de R$ 1.500, e teria sido roubado pelo menor que foi apreendido durante ação da Polícia Civil e Militar em Santa Isabel do Rio Negro (distante 629 quilômetros de Manaus).

Segundo a polícia, o celular teria sido trocado por 50 gramas de maconha antes de chegar a mão do colombiano. Cristian tem passagem pela polícia por tráfico de drogas,

que ocorreu durante outra operação policial. Ele estava sendo monitorado pela polícia depois de receber da Justiça, o direito de responder pelo crime em liberdade.

