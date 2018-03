Suspeito de envolvimento com tráfico é morto com 8 tiros, diz polícia

Manaus - Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, Alisson Cristian de Souza, de 24 anos, foi executado com 8 tiros, por volta das 20h30, na rua Ariramba, no bairro Jorge Teixeira, segunda etapa, na Zona Leste de Manaus. A informação de que a vítima teria envolvimento com o tráfico foi confirmada pela polícia no local.

De acordo, com uma moradora que preferiu não se identificar, os suspeitos de participarem do assassinato da vítima estavam em uma motocicleta de características até o momento não identificadas.

Leia também: Mulher é amarrada em poste ao furtar dinheiro em creche de Manaus

Populares ajudaram equipes do IML na remoção do corpo. | Foto: Márcio Melo





"Eu estava jantando com a minha família quando ouvimos o barulho dos disparos. Nós todos, rapidamente nos abaixamos. Depois que ficou tudo silêncio, fomos para a rua e vimos o corpo no chão", contou a testemunha.

Segundo a perícia da Polícia Civil (PC), dos oito tiros, quatro atingiram a cabeça de Alisson, que não resistiu aos ferimentos morreu no local antes da chegada do socorro médico.



No momento da remoção do corpo da vítima, diversos curiosos acompanharam a ação da perícia e, inclusive ajudaram equipes do Instituto Médico Legal (IML) a carregar o corpo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Vídeo mostra população revoltada agredindo homem após assalto

Empresa paulista formaliza intenção de compra da Manaus Ambiental

Assalto a bancos com reféns deixa dois mortos e um ferido no Rio de Janeiro