Trio assalta pizzaria e suspeito é morto por 'justiceiro' na Alvorada

Manaus - A tranquilidade no bairro de Alvorada, Zona Centro-Oeste não será mais a mesma, pois, na noite desta sexta-feira (2), um trio, que assaltou uma pizzaria na rua Loris Cordovil, deixou moradores assustados. "Parecia cena de filme de terror", disse uma das testemunhas, ao ressaltar que um "justiceiro" matou um homem e deixar outro ferido. O terceiro comparsa teria fugido com celulares e o dinheiro que conseguiu roubar no estabelecimento. O mais intrigante de tudo é que os suspeitos usavam uma arma de brinquedo.

PM acompanhou investigações da Polícia Civil. | Foto: Márcio Melo

"Ele apontou a arma para cabeça de uma bebê de três meses. Nós ficamos todos assustados. Foi um horror, a criança chorou muito", disse uma cliente da pizzaria, que teve o celular levado pelos assaltantes.

De acordo com a polícia, após o disparos, os suspeitos saíram em fuga. No entanto, um deles foi alcançado pela população que o agrediu com socos, pontapés e pauladas. Ele ainda foi atingido com quatro tiros, que acertaram o braço, mãos e uma das pernas. Um outro suspeito que não teve o nome identificado, também foi baleado e morreu uma quadra depois de tentar fugir do local.



Conforme a moradora Maria Lopes, o terceiro assaltante ainda saiu gritando pela rua que iria voltar para se vingar de toda a situação. "Nós ficamos muito assustados com o barulho dos tiros. Meu filho estava na frente de casa, e disse que parecia cena de filme de terror, todo mundo correndo. Essa situação de vingança deixa a gente ainda mais sem vontade de sair de casa", explicou a moradora.

Curiosos acompanharam o atendimento ao sobrevivente baleado. | Foto: Márcio Melo

Nenhum dos envolvidos no crime foi identificado. O corpo do homem morto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde irá aguardar o reconhecimento de familiares. A proprietária da pizzaria foi orientada a registrar a ocorrência no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





