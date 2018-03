Preso estudante de Direito em Manaus que se passava por advogado

Delegado Mário Paulo Telles | Foto: Divulgação Polícia Civil

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas prendeu na manhã desta sexta-feira (2), por suspeita de estelionato o estudante de direito Wallison Ferreira dos Santos, de 26 anos, na casa onde mora, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.



De acordo com a Polícia, a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 23 de fevereiro deste ano, pelo juiz Glen Hudson Paulain Machado, da 4ª Vara Criminal. As investigações tiveram início após a companheira de um preso da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) comunicar a uma juíza, que atua na capital, que Wallison estaria se passando pela magistrada e por advogado, em um aplicativo de mensagens instantâneas.

A juíza comunicou imediatamente o caso a servidores lotados na Corregedoria do Tribunal de Justiça, Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e Delegacia Geral | Foto: Divulgação - Polícia Civil

“Temos fortes indícios de que o estudante estava se passando por advogado, induzindo indivíduos ao erro. Identificamos, ainda, um novo Boletim de Ocorrência (BO) contra ele, registrado quinta-feira (1º/3), em uma unidade policial da capital, informando que o proprietário de uma autoescola também teria contratado os serviços advocatícios do estudante”, disse o delegado Mário Paulo Telles, que cuida do caso.



Conta falsa



Ainda de acordo com a Polícia, o infrator utilizou a foto da juíza em uma conta falsa no aplicativo para negociar a liberdade de um detento do sistema prisional, preso pela prática do crime de tráfico de drogas. A quantia exigida por Wallison girava em torno de R$ 40 a R$ 50 mil.

“O infrator é estudante de Direito e estagiava em um escritório jurídico na capital. Ele é bem articulado e nega que tenha criado o perfil no aplicativo. Porém, há provas que apontam que ele tenha forjado a conversa, onde negocia a liberdade de um preso da UPP”, declarou Telles.

Wallison foi indiciado por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.





