Irmão mata irmão com faca de cortar pão no centro de Manaus

Manaus- Um rapaz identificado como Daniel dos Santos Marques, de 18 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada deste sábado (4), pelo próprio irmão, um adolescente de 17 anos. O crime ocorreu na rua Doutor Almínio, centro de Manaus. A vitima foi atingida com uma faca de cortar pão, no peito, após se desentender com o irmão.



Segundo relatos de testemunhas, que não quiseram se identificar, Daniel teria ido visitar a namorada que estava na casa de uma amiga. Ao chegar ao local, teria trocado mensagens com o irmão, que também resolveu ir até à casa onde Daniel estava com a namorada e amigos.

Por volta de uma hora da manhã, os irmãos iniciaram uma briga após uma brincadeira, em que Daniel questionava a sexualidade do irmão. Irritado, o menor atingiu Daniel com um golpe certeiro e fugiu do local.

O Samu ainda chegou a ser acionado, mas a vitima não resistiu ao golpe e morreu. O Corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A equipe de reportagem tentou falar com a namorada e com a família dos envolvidos, mas abalados pelo crime, ninguém quis se pronunciar.





