Carro do taxista morto em Manaus é encontrado na estrada de Autazes

Manaus - O carro do taxista Márcio Luíz Macedo da Silva, de 44 anos, encontrado estrangulado na última quarta-feira (28), no ramal da rodovia AM-010, nas proximidades de Manaus, foi localizado na Km 2, da Estrada de Autazes, na tarde deste sábado (03).



De acordo com a Polícia, o carro foi encontrado por Antônio Costa Filho, de 58 anos, dono do sítio onde o veículo foi abandonado, após colidir com a cerca da propriedade. Policiais da 8ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM) do Careiro da Várzea ( 25 quilômetros de Manaus) foram acionados pelo dono sítio, após ele encontrar o carro abandonado.

De acordo com o sargento do 3º pelotão da PM Edson Carvalho, o carro estava bastante danificado e a restrição de roubo teria ajudado a identificar de quem seria o veículo | Foto: Divulgação





Leia também: Homem é morto em Manaus após dar carona para namorada de assassino

De acordo com o sargento do 3º pelotão da PM Edson Carvalho, o carro estava bastante danificado. A restrição de roubo teria ajudado a identificar de quem seria o veículo que foi levado ao pátio do 3º pelotão da Polícia Militar e irá aguardar o comparecimento da família da vítima para reconhecimento do veículo. Só então será liberado.

Relembre o caso

O taxista Márcio da Silva sumiu na última segunda-feira (26) após realizar uma corrida para dois homens e uma mulher . Márcio teria iniciado a corrida para o trio nas proximidades do Hospital Adriano Jorge, na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Centro-Sul de Manaus.

Rodrigo Macedo Ruiz de 23 anos, filho vítima relatou que o pai deveria ter ido buscar a esposa (mãe de Rodrigo) no Terminal 2 para leva-la à uma consulta médica, mas o Márcio não apareceu, para o desespero da família.

Na manhã do dia 28, quarta-feira,o corpo do Taxista foi encontrado em uma ramal localizado no km 35o corpo do Taxista foi encontrado em uma ramal localizado no km 35

da rodovia AM 010, Zona Rural de Manaus. A vítima foi encontrada estrangulada com uma corda amarrada nas mãos e no pescoço.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Irmão mata irmão com faca de cortar pão no centro de Manaus

Quatro 'mulas' são presas pela PF com 8 kg de drogas no aeroporto

Três piratas morrem após confronto com a PM no Rio Solimões