Ao tentar matar esposa, homem atira na filha de um ano e três meses

Manaus - Um homem de 26 anos foi preso, na noite deste domingo (4), suspeito de atirar contra a própria filha, uma bebê de um ano e três meses, com uma arma caseira. O crime aconteceu no km 8 do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus.

A criança atingida em um dos braços foi socorrida pela mãe e o avô. Ela foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde deu entrada por volta das 21h. Questionados sobre o caso, os familiares informaram à equipe médica que a menina foi atingida por um disparo acidental após mexer na arma.

Após suspeitar da versão dos familiares, o policial que faz a segurança no pronto-socorro informou, por meio de rádio, sobre a ocorrência à Polícia Militar. Uma equipe da Rocam foi ao local do crime e encontrou o pai da criança, que estava embriagado e com a arma calibre 12, com uma munição deflagrada sobre a cama.

De acordo com a Rocam, a intenção do suspeito era matar a mulher, mas o disparo acabou atingido a criança. A menina apresentava fratura no braço que foi atingido. Ela foi transferida para o Hospital da Criança, Joãozinho, localizado na avenida Autaz Mirim, e o estado de saúde dela não foi divulgado.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o caso foi registrado.

Criança de 5 anos é baleada

Uma criança de cinco anos foi alvejada com um tiro na cabeça, no dia 18 de janeiro, por volta das 13h, na comunidade da Sharp, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. Segundo informações da polícia, a vítima foi levada para o HPS da Criança - Joãozinho.

De acordo com a polícia, a vítima foi atingida com um tiro de raspão na cabeça. Ao chegar no local, policiais militares da 25ª Cicom foram informados por familiares da vítima que o socorro já havia sido prestado à criança.



