Homem é assassinado com tiro na cabeça em bar na Feira do Mutirão

Manaus - Um homem ainda não identificado, aparentando ter idade em torno de 35 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, dentro de um bar, localizado na entrada da Feira do Mutirão, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. A vítima consumia bebidas alcoólicas quando foi surpreendida por um homem que entrou no estabelecimento e efetuou o disparo.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que o suspeito chegou acompanhado de um homem em uma motocicleta, de características não informadas. O homem desceu da garupa, entrou no bar e atirou na vítima. Após cometer o crime, o suspeito fugiu com comparsa, que estava aguardando do lado de fora do estabelecimento com a moto ligada.

Nenhum dos suspeitos foi identificado. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas chegou morta no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda a identificação de familiares.

O IML divulgou algumas características para facilitar a identificação. O homem vestia camiseta de cor vermelha e uma bermuda azul. Ele também possui uma cicatriz cirúrgica no abdômen e uma tatuagem no antebraço direito com o nome "Maria", com uma coroa. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

Há quase um mês, outro assassinato aconteceu em um bar ao lado de onde aconteceu o crime na noite de ontem. Gabriel Rodrigues da Silva, de 18 anos, foi atingido com dois tiros, quando trabalhava no estabelecimento junto com a namorada. A suspeita da polícia é que a vítima estaria comercializando entorpecentes no bar e o crime tenha sido motivado por uma disputa por território de tráfico de drogas.

