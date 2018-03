Em perseguição, homem é morto em frente de lanchonete na Compensa

O homem foi expulso de uma lanchonete para ser executado pela dupla armada | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Após invadir uma lanchonete para pedir ajuda, um homem identificado como Vicente Sarmento Neto, de 34 anos, foi morto com três tiros, na madrugada desta segunda-feira (5), na rua São João, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Uma testemunha informou que a vítima estava sendo perseguida por dois homens em uma motocicleta, de características não informadas. Desesperado, o homem invadiu uma lanchonete, mas os suspeitos obrigaram um funcionário do estabelecimento a retirar a vítima do local, para que fosse baleado.

"A vítima saiu correndo do beco e entrou no lanche. Os suspeitos vieram na moto e mandaram tirar ele e atiraram", contou um morador da área que não quis ser identificado.



Vicente foi baleado com um tiro no abdômen, um na perna esquerda e um no ombro esquerdo. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas morreu por volta das 5h da manhã.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Tráfico de drogas

Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, Alisson Cristian de Souza, de 24 anos, foi executado com oito tiros, na noite da última sexta-feira (5), na rua Ariramba, localizada na segunda etapa do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A informação de que a vítima teria envolvimento criminoso da vítima foi confirmada pela polícia no local.

Os suspeitos de participarem do assassinato da vítima estavam em uma motocicleta de características até o momento não identificadas.

Edição: Isac Sharlon

