Taxista é morto a tiros e carro invade residência no Mutirão

| Foto: divulgação

Manaus - Um taxista de 40 anos foi morto a tiros no final da manha desta segunda-feira (5), na rua 58, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas, mas informações preliminares levantadas pela polícia dão conta que o taxista estava acompanhando de outras duas pessoas, possivelmente passageiros, que podem ter envolvimento no homicídio.

A confirmação da morte do taxista foi dada por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e servidores do Instituto Médico Legal (IML) trabalham no local.

Segundo informações, o taxista foi atingido com pelo menos quatro tiros, sendo que alguns disparos acertaram a cabeça. Ele morreu dentro do próprio veículo, que ainda chegou a colidir no portão de uma casa.

Corpo de taxista

Há uma semana o corpo do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, foi encontrado com marcas de estrangulamento, em um ramal, localizado no km 35, da rodovia AM-010, Zona Rural.

O carro da vítima foi encontrado no último sábado (3), no km 2 da Estrada de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus). A suspeita é que Márcio tenha sido vítima de latrocínio.

Edição: Isac Sharlon