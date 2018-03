Polícia fecha 'QG' do tráfico que era utilizado para orgias sexuais

Manaus - A polícia desarticulou um "QG" do tráfico de drogas, com a prisão de 6 pessoas e apreensão de duas menores no residencial Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, na noite de sábado (3), durante a "Operação Keres", que faz alusão à uma deusa da mitologia que simboliza o desatino cruel e morte violenta.

As investigações em torno da organização criminosa iniciaram a partir de um homicídio que ocorreu no conjunto habitacional no dia 3 de dezembro do ano passado. Na ocasião, os suspeitos agrediram e decapitaram Rodrigo dos Santos Aranha, conhecido como "Baloteli", na época a vítima estava com 21 anos.

O Delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que durante as investigações os policiais descobriram que nas dependências do conjunto funcionava um 'QG' do crime, onde todos os delitos eram planejados e que, no dia do homicídio do "Baloteli", 22 pessoas participaram diretamente e indiretamente do assassinato.

Leia também: Taxista é morto a tiros e carro invade residência no Mutirão

“Nesse QG eles articulavam homicídios e a questão do tráfico também, nesse local ocorria também orgias de drogas e sexuais com várias mulheres, inclusive uma delas participou efetivamente do homicídio do Baloteli. No decorrer das investigações descobrimos que o traficante 'Plenitude', que estava preso no CDPM, é quem comandava o tráfico naquela área do Viver Melhor e o 'Bola', que foi preso na semana passada, era quem cumpria as ordens do 'Plenitude'”, explicou o delegado.



Beatriz Lisboa Amaral, de 18 anos; Joyce Mara Batista da Silva, de 19 anos; Samara Silva Lima, de 25 anos; e José Roberto Marinho Carlos, conhecido como “Betinho”, de 34 anos, foram encontrados em um bar no conjunto e presos por envolvimento no homicídio que ocorreu em dezembro do ano passado. Já Francisco Gleisson Juca da Rocha, conhecido como “Plenitude” e Ateildo Costa Ribeiro, de 36 anos, foram presos dentro do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM).

Durante a operação policial, 3 foragidos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foram recapturados.

Todos os presos durante a "Operação Keres” serão indiciados por homicídio qualificado e passarão por audiência de custódia no fórum Ministro Henoch Reis, em seguida serão encaminhados para Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). As menores apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

No Amazonas, armas pesadas entram principalmente na escolta de drogas

Em perseguição, homem é morto em frente de lanchonete na Compensa

Homem é assassinado com tiro na cabeça em bar na Feira do Mutirão