Morador de rua é encontrado morto em casa abandonada no Tancredo

Manaus - Morto há pelo menos três dias conforme a polícia, o morador de rua Rosando dos Santos, de 39 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (5), em avançado estado de decomposição, por volta das 16h, dentro de uma casa abandonada, localizada na rua Nova Esperança, no Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com uma irmã da vítima, que preferiu não se identificar, Rosando estava consumindo bebida alcoólica em um bar com alguns amigos na última sexta-feira (2) e desde então, não retornou. "Nós não tínhamos muito contato com ele. Ele morava na rua, e usava droga. Lamentável essa situação", explicou a irmã.

Forte odor atraiu curiosos. | Foto: Márcio Melo

O corpo foi encontrado por moradores das proximidades que passavam pela rua para deixar os filhos em uma escola próxima. "Sentimos um forte odor, e quando entramos na casa abandonada, acabamos achando o corpo num dos cantos", disse um industriário que também não quis ter o nome divulgado.

Os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e explicaram que não foi encontrado qualquer vestígio de perfurações na vítima. No entanto, peritos do Instituto Médico Legal (IML) informaram que a provável causa da morte só vai poder ser confirmado depois de exames de necrópsia.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Edição: Luís Henrique Oliveira





