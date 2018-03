Audiência de Custódia solta suspeito de estuprar criança em Manaus

Manaus - Preso na última sexta-feira (2) por tentar estuprar uma criança de 3 anos, Elizeu Caldas, de 43 anos, foi solto em Audiência de Custódia realizada nesta segunda-feira (5). No momento da prisão, o homem chegou a ser agredido por populares, mas foi salvo das agressões por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Leia também: 'Amigo da família' é preso por suspeita de estupro de menina de 3 anos

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a polícia chegou a chamar a mãe diversas vezes para que ela acordasse. A mulher estava sob forte efeito de drogas em um cômodo próximo ao local do crime.

O caso aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. De acordo com vizinhos, Elizeu teria tocado nas partes íntimas da criança. No momento do crime, o homem foi flagrado pela tia da criança completamente nu, com a vítima em seu colo, também nua.

Ainda de acordo com os vizinhos, o suspeito sofre de problemas mentais. Ele foi encaminhado para a Depca ainda na sexta-feira, onde foi autuado, em flagrante, por estupro de vulnerável. Elizeu responderá pelo crime de estupro de vulnerável em liberdade.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Polícia fecha 'QG' do tráfico que era utilizado para orgias sexuais

Morador de rua é encontrado morto em casa abandonada no Tancredo

Encontrado morto no Puraquequara pode ter sido vítima de emboscada