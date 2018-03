Idosa de 62 anos é baleada em assalto a ônibus na Zona Norte de Manaus

Os assaltantes estavam armados com uma espingarda e uma faca | Foto: Divulgação

Manaus - Uma idosa de 62 anos foi baleada no pé esquerdo durante um assalto a um ônibus da linha 328 do transporte coletivo. O crime aconteceu, na noite desta segunda-feira (5), na avenida Francisco Queiroz, conjunto Manoa, Zona Norte da capital.

Dois homens entraram no ônibus em posse de uma espingarda e uma faca. Eles anunciaram o assalto por volta das 20h, mas foram surpreendidos por um vigilante que percebeu a ação do lado de fora e trocou tiros com a dupla.

Os assaltantes fugiram sem ser identificados e ainda conseguiram levar a renda do coletivo e aparelhos celulares de alguns passageiros . Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não localizaram os suspeitos.



A idosa ficou ferida durante o confronto. Ela foi socorrida pelo Samu e levada para um hospital particular da capital, porém o estado de saúde não foi divulgado. As vítimas do roubo registraram o caso no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Assalto por minuto

Há três semanas, um ônibus da linha 446, da empresa Eucatur, foi assaltado duas vezes em um único trajeto (Centro-bairro). O caso aconteceu no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, e não houve feridos.

O primeiro assalto aconteceu na parte traseira do ônibus. Duas passageiras, que estavam sentadas nas últimas cadeiras, foram abordadas por dois homens que sentaram ao lado delas. Elas foram ameaçadas e obrigadas a entregar os pertences, como celulares e dinheiro.

Uma parada depois, na frente da Fundação Hospital Adriano Jorge, três homens entraram no ônibus e, depois de começar a seguir o trajeto, anunciaram o assalto. Todos os suspeitos estavam armados e foram agressivos durante as abordagens.

Edição: Isac Sharlon

