Preso homicida e braço direito de traficante da FDN

Manaus - Autor de pelo menos 12 homicídios, foi preso na tarde desta terça-feira (6), mais um braço direito da facção Família do Norte (FDN). Alexandro Alves da Silva, mais conhecido como "Cagão", de 22 anos, era conhecido por fazer parte do bando do narcotraficante e também homicida, Alexsandro Oliveira dos Santos, mais conhecido como "Sandrinho", de 32 anos.

"Cagão" foi preso durante ação conjunta do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele e "Sandrinho", segundo a polícia, dominavam o tráfico nos bairros São Jorge e Vila da Prata. Após a prisão de Alexsandro, "Cagão" teria se tornado o comandante e estava ameaçando familiares das vítimas da FDN.

Alexandre Alves vai ser apresentado nesta quarta-feira (7), às 9h30, durante coletiva de imprensa na Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a polícia, durante depoimento, "Cagão" teria confirmado a participação em apenas duas mortes, mas deve ser indiciado por, pelo menos, 12 homicídios cometidos entre os anos de 2012 e 2018.

"Sandrinho"

O chefe do bando, responsável por diversos homicídios desde 2012, Alexsandro foi preso no dia 7 de fevereiro, por uma equipe da DEHS. De acordo com a polícia, "Sandrinho" foi preso em um condomínio de luxo em Manaus. Ele é suspeito de participar de 14 homicídios, sendo autor, mandante ou autorizou as execuções.

