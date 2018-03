Cidade de Deus, o retrato do medo e da insegurança em Manaus

Manaus - O filme Cidade de Deus, que trouxe uma reflexão social sobre o crime em uma favela do Rio de Janeiro, há 16 anos, poderia retratar muito bem a atual realidade vivida pelos moradores de um dos maiores bairros da zona Norte de Manaus. A localidade, que leva o mesmo nome do sucesso do cinema nacional, foi considerada a área residencial com o maior número de mortes violentas em 2017. Nos primeiros dois meses deste ano, o bairro mantém os registros de criminalidade elevados e esboça o retrato fiel do medo nas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas.

Segundo o levantamento feito pela publicação “Amazonas em Perspectiva – Segurança Pública do Brasil”, 104 mortes violentas foram registradas no Cidade de Deus entre os anos de 2013 e 2017 (até o primeiro semestre). Somente nos dois primeiros meses de 2018, o bairro teve 14 homicídios, aproximadamente 13.5% do total apurado nos quase 4 anos da pesquisa.

Leia também: SSP aponta redução, mas população reclama da violência em Manaus

No mês de janeiro de 2018 foram três homicídios e, em fevereiro, o número subiu para 11. Entre os casos registrados no segundo mês do ano está a morte de uma das lideranças da Família do Norte (FDN), o traficante Francisco Adelandio Marques Carioca, conhecido como "Neném", de 34 anos, que ditava regras na comunidade e ordenava execuções a mando do narcotraficante João Pinto Carioca, o "João Branco", chefe da facção e seu tio de sangue. Ele foi morto no dia 12 de fevereiro e, até agora, foi o único crime do local a ser parcialmente elucidado. Apenas um suspeito de participar dessa execução foi preso.

Medo

O aumento dos crimes contra o patrimônio e a vulnerabilidade da população fizeram com que os moradores do Cidade de Deus tomassem medidas de segurança por conta própria. Bastou passar por algumas ruas da localidade para a reportagem encontrar casas e comércio com grades, muros altos e aparatos de segurança, que quase não são encontrados em periferias, um retrato da insegurança na região.

Comerciantes, por medo da violência, optaram por investir em segurança e hoje atendem os clientes pelas grades | Foto: Marcelo Cadilhe





Deixar as crianças brincarem na rua era comum há alguns anos, a moradora do Cidade de Deus, Maria Silva, disse ao Em Tempo que não aguenta mais a onda de violência que se instalou no bairro.

" "A gente tem acompanhado essas notícias de mortes no bairro e fica com medo até de sair de casa. Eu não deixo mais meus filhos brincarem na rua, temo que algo aconteça com eles" " Maria Silva, moradora do Cidade de Deus





Domínio do tráfico



Mesmo com a polícia fazendo ronda no bairro, o tráfico de drogas ainda é evidente no local. Traficantes armados controlam toda a atividade do bairro, desde a cobrança de pedágios ao toque de recolher. Uma cena antes vista apenas em favelas do Rio de Janeiro.

Pais têm medo de deixar os filhos brincarem nas ruas do bairro | Foto: Marcelo Cadilhe





Para o mecânico, Rodrigo Costa, o policiamento no bairro está reforçado, mas não dá conta da criminalidade. "Aqui perto da minha oficina tem uma boca de fumo, já chamei a polícia várias vezes, mas nunca houve resultado. Os caras continuam aí e, se são presos, no outro dia já outros no lugar. O esquema do tráfico é mais organizado que muitas empresas", disse o mecânico.

Saída silenciosa

O resultado que toda essa sensação de insegurança gera é o êxodo de moradores, que decidiram deixar o bairro para viver em locais mais tranquilos. Placas de imóveis a venda estão espalhadas por todo o Cidade de Deus, entretanto, falta potenciais compradores dispostos a morar no local.

Morador costuma olhar o que acontece na rua antes de sair de casa | Foto: Márcio Melo





Conversamos com a vendedora de cosméticos, Ana Oliveira, ela disse que o bairro está perigoso e, por isso, decidiu vender a casa para morar em um local mais seguro.

"Eu estou procurando um apartamento dentro de algum condomínio, que tenha porteiro e segurança. Não aguento mais viver em um bairro onde não me sinto segura. Não passa nem uma semana sem crimes aqui. Além dos homicídios, há assaltos constantes", concluiu a moradora.

Assaltos

A caixa de uma drogaria, que preferiu não se identificar, revelou a reportagem que o estabelecimento onde trabalha, localizado na avenida Nossa Senhora da Conceição, já foi assaltado duas vezes. Segundo elas, as câmeras não inibem a ação dos criminosos.

" "Nós tentamos nos proteger da forma que podemos. A ordem da gerência é guardar o mínimo de dinheiro possível no caixa. Notas com valores mais altos devem ser guardadas em um cofre, que fica escondido no local. O objetivo é diminuir o prejuízo durante os assaltos" " Caixa de drogaria, que não quis ser identificada





Ela ainda explicou, com detalhes, como funciona a ação dos assaltantes. "A primeira vez, eles entraram aqui, estavam com a arma na mão e sem nenhum capuz. Eles anunciaram o assalto, levaram os pertences dos funcionários e o dinheiro que tinha no caixa. Graças a Deus, eles não machucaram ninguém. No segundo assalto, os bandidos se passaram por clientes Era um casal com uma criança. Eles pediram alguns remédios, o homem veio em direção ao caixa, como se fosse pagar pela compra, e a mulher saiu com a criança. Ele anunciou o assalto e levou toda a renda. Nenhuma dessas duas ocorrências foi solucionada pela polícia", concluiu a moça.

Até o boteco do bairro precisou se adaptar. Grades foram colocadas nas janelas e na entrada | Foto: Marcelo Cadilhe





Nem comer está sendo fácil

Os estabelecimentos comerciais, sem dúvidas, são os primeiros locais atacados pelos criminosos. Porém, lanchonetes, restaurantes e pizzarias têm sido os alvos preferidos da bandidagem - que vê na reunião de vários clientes, com objetos de valor, um potencial para arrecadar mais durante a ação criminosa.

Nem as câmeras de segurança inibem os assaltos | Foto: Marcelo Cadilhe





Uma pizzaria localizada na mesma rua da drogaria assaltada quase foi roubada na semana passada. A dona do local disse que não aguenta mais trabalhar com medo no local.

"Parece até mentira, mas a delegacia fica distante a uma quadra da drogaria e do meu estabelecimento. Os criminosos são tão audaciosos que tentaram levar a moto do meu marido e a do entregador. Só não consumaram o crime porque, por livramento divino, as motos não funcionaram", explicou a dona da pizzaria.

E aí polícia?

A equipe de reportagem procurou os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela força de segurança para inibir a onda de crimes na região. Entretanto, os militares se negaram a comentar o caso. O comandante da corporação não foi encontrado.

13º DIP funciona até às 18h. Depois desse horário, a população diz que poucas viaturas dão suporte a segurança | Foto: Marcelo Cadilhe





Um policial, que preferiu não ser identificado, revelou que o policiamento na área só é reforçado quando existem eventos que possam alterar o funcionamento do bairro.

"Somos poucos policiais para atuar contra um forte esquema criminoso. Fazemos o que podemos, mas não há um interesse das autoridades de acabar com a criminalidade efetiva no bairro".

Leia também: Operação: Polícia destrói ponto de observação da FDN em Manaus

O 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP) funciona apenas no horário comercial. A equipe ainda tentou entrar em contato com o delegado no DIP, mas o agente policial não estava mais no local.

Crimes

No dia 2 de janeiro, um jovem identificado como Pablo Alves da Silva, de 20 anos, morreu vítima de agressão física. Segundo testemunhas, homens teriam sequestrado o jovem e o torturado durante três horas. Ele ainda foi jogado de dentro de um carro pelos supostos sequestradores, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hospital. O caso aconteceu na rua Sucuri com a rua Dom Bosco, comunidade Braga Mendes.

O ex-presidiário Hermerson Duarte Alves Nascimento, mais conhecido como "Bené", de 25 anos, foi encontrado morto na rua Bota Fogo, no dia 21. O jovem, que tinha passagem por tráfico de drogas, teria saído da cadeia a poucos meses antes de ser morto.

O último crime registrado em janeiro foi o do montador Cleiverton Costa Nascimento, de 29 anos. Ele foi morto a tiros na rua Coração de Jesus.

No bairro é possível encontrar diversos imóveis com placa de venda. A maioria dos moradores quer deixar o local por causa da violência | Foto: Marcelo Cadilhe





Morte em dose dupla



O dia 2 de fevereiro foi um dos mais sangrentos. Neste dia , duas mortes foram registradas em menos de 6 horas no bairro. Uma jovem identificada como Kamila Karol Anjos Fernandes, de 19 anos, foi assassinada na casa onde morava, na rua Santa Etelvina, supostamente depois de ir ao 15º DIP reconhecer supostos traficantes.

O outro caso registrado no mesmo dia, foi o do autônomo Ítalo Cardoso Silva, de 22 anos. A vítima foi atingida com dois tiros nas costas e ainda foi agredida por populares até a morte com socos, pauladas e pedradas. O caso ocorreu na rua São Paulo, que fica a cinco quadras de distância do primeiro caso.

Expulsão

No mesmo dia, enquanto apurava os casos, a equipe do EM TEMPO foi "convidada a se retirar" do local. Um homem chegou a dizer para a repórter: "Ninguém vai te falar nada aqui, vá embora". A equipe ainda conseguiu flagrar a tentativa de linchamento de um homem pela população, que corria atrás dele com barras de ferro e pedaços de madeira.

Ainda em fevereiro

Mais conhecido como "Tigrão", o estudante Eduardo da Rocha Coutinho, de 18 anos, foi morto com dois tiros na noite do dia 6, na rua Corinthians. De acordo com testemunhas, a vítima foi assassinada por dois homens que realizaram pelo menos sete disparos, mas apenas dois atingiram Eduardo.

A jovem Dariene de 18 anos foi morta ao trocar tiros com a PM. Ela era motorista de uma quadrilha | Foto: Divulgação





Perseguição

Depois de perseguição policial na tarde do dia 9, a jovem Dariene Costa Ferreira, de 18 anos, morreu ao trocar tiros com a polícia na rua Salmon. Ela era responsável por dirigir um veículo modelo gol, de placa JWU-9973. O carro era utilizado por uma quadrilha responsável por praticar assaltos no bairro.

Dia mais perigoso do ano

O dia mais perigoso no bairro, até o momento, foi o dia 11 de fevereiro. Cerca de três homicídios foram registrados no Cidade de Deus naquela data O crime de maior repercussão foi o do sobrinho no narcotraficante João Pinto Carioca, mais conhecido como "João Branco". O "Neném", de 34 anos, que citamos no início da reportagem, estava em um salão de beleza na rua Ouro, na comunidade Braga Mendes, quando foi morto por dois homens armados.

"Neném" dominava o tráfico de drogas no Cidade de Deus e foi morto no dia 11 de fevereiro | Foto: Divulgação





Pela segunda vez, a reportagem foi expulsa do bairro. A família de "Neném" impediu que a apuração dos fatos fosse realizada e, sem policiamento, fomos "convidados" a nos retirar. A equipe do EM TEMPO foi hostilizada.

Agressão e morte

A outra ocorrência registrada no bairro foi a morte do prestanista Jackson Bruce da Silva, de 38 anos. Ele foi morto com pancadas de tijolos e pedaços de madeira durante a madrugada do dia 11, na rua Bronze, na comunidade Braga Mendes. Um amigo informou que a vítima costumava ir ao local para beber.

Saidinha de banco

A última ocorrência registrada nesse dia sangrento foi a do aposentado José Maria Marinho, de 66 anos, que foi vítima do crime conhecido como "saidinha de banco". Ele morreu no hospital depois de levar dois tiros no abdômen e não resistir aos ferimentos. O idoso teria sacado uma grande quantia de dinheiro quando foi surpreendido pelos assaltantes.

Decapitado

O corpo de Weliton Lages Ferreira, de 27 anos, foi encontrado decapitado e dentro de um saco, no dia 14, na rua Uirapuru, na comunidade Alfredo Nascimento. O corpo foi encontrado por moradores que estranharam o volume em um saco de fibra deixado na via.

Invasão

Neste mesmo dia, um homem identificado como José Wilson Soares de Souza, de 29 anos, foi executado depois de ter a residência invadida por dois homens encapuzados, na rua Rio Branco, na comunidade Braga Mendes. De acordo com a polícia, é possível que crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas.

"Justiceiro" apareceu por lá

Suspeitos de fazer assaltos no bairro, Anderson de Oliveira Lima de 22 anos, e Luan Lima Leal, de 25 anos, foram mortos a tiros por um "justiceiro" na noite do dia 24, na avenida Nossa Senhora de Fátima. Quatro celulares foram encontrados com os dois.

Investigação em sigilo

Todos os casos seguem sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O EM TEMPO tentou entrar em contato com o delegado responsável pela especializada, mas a assessoria informou que ele não poderia atender porque estava em diligência.

Em uma nova tentativa, durante coletiva, fomos informados que o delegado Juan Valério não poderia comentar os crimes sem a autorização da Secretária de Segurança Pública (SSP).

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Mulheres, travestis e trans lutam por igualdade de direitos em Manaus

Amazonas dá adeus a Leopoldo Peres Sobrinho, irmão de Jefferson Peres

Servidor federal interrompe tratamento contra drogas e desaparece