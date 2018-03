Homem desaparecido desde setembro é procurado pela família

Manaus - “Ele sempre foi um bom filho, nunca me deu trabalho nenhum”. É assim que Lucilene Nogueira Gonçalves fala do filho Rodrigo Nogueira Gonçalves, de 23 anos, desaparecido desde a manhã do dia 7 de setembro de 2017. O sumiço de Rodrigo foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) nesta terça-feira (6).

O jovem era carregador e trabalhava Feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus, e o último contato dele com a família aconteceu por volta das 10h do dia do desaparecimento. “Muita gente diz que ele pegou um barco e foi embora, mas eu não acredito nisso não”, diz a mãe.

Quem puder colaborar com informações que levem à solução do caso, pode entrar em contato com a Deops pelo telefone (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Rodrigo, o contato pode ser feito pelos telefones (92) 9 9335-5856 ou 9 9392-6571.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.





